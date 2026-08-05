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19:08, 5 августа 2026 (обновлено: 19:14, 5 августа 2026)Культура

22‑летний спутник Агузаровой ответил на слухи об их романе

22-летний спутник Жанны Агузаровой Даниил заявил, что они встречались в отеле по работе
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

22-летний Даниил Онищенко заявил, что с певицей Жанной Агузаровой их связывают исключительно рабочие отношения. Об этом сообщает портал Super.ru.

Комментируя кадры с камер наблюдения, на которых он запечатлен вместе с 64-летней Агузаровой, Онищенко сообщил, что работает в ее команде. По словам молодого человека, он занимается организационными и административными вопросами.

«Я считаю произошедшее недопустимым. Любой человек вправе рассчитывать на конфиденциальность, на то, что материалы с камер видеонаблюдения никогда не окажутся в публичном доступе», — заявил Даниил.

Онищенко также отметил, что постоянно сопровождает по рабочим вопросам знаменитостей. «Это не означает, что любое фото может автоматически стать поводом для безосновательных предположений о моей личной жизни», — добавил он.

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