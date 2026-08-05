В Британии запретили рекламу «Мумии»

Власти Лондона запретили пугающую рекламу новой «Мумии» в метро после жалоб жителей

Британский Комитет рекламных стандартов (ASA) запретил рекламу фильма «Мумия» в лондонском метро. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, ведомство получило около 30 жалоб на пугающие постеры фильма Ли Кронина «Мумия». Жители города заявили, что плакаты слишком реалистично демонстрируют кадры с мумифицированной девочкой, лежащей в гробу. По их мнению, такое изображение может нанести моральный вред детям и людям с подвижной психикой.

Компания Warner Bros., которая занимается выпуском картины, ответила на жалобы, что подходила к созданию рекламы с должной ответственностью. В компании заявили, что на плакатах изображено «нейтральное выражение лица», а элементы насилия или устрашения отсутствуют, чтобы исключить риск травмирования горожан.

В итоге комитет все же поддержал жалобы лондонцев и запретил размещать рекламные постеры в столичной подземке.

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