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20:36, 5 августа 2026Экономика

Ядовитые каракурты стали захватывать Центральную Россию

Доцент Миропольская: Симптомы укуса каракурта похожи на ОХЗ органов брюшной полости
Виктория Клабукова

Фото: Viktor Loki / Shutterstock / Fotodom

Центральную Россию атакуют каракурты. Все чаще в регионах фиксируют укусы ядовитых пауков, рассказала изданию RT доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская.

Яд паука-каракурта содержит сильные нейротоксины, которые в течение 20-60 минут могут вызвать сильную боль в животе, спине, грудной клетке. Также в течение часа после укуса паука человек может почувствовать слабость, потливость, резкий скачок давления и учащенное сердцебиение. Иногда диагностика осложняется тем, что симптомы укуса напоминают острые хирургические заболевания (ОХЗ) органов брюшной полости.

В некоторых случаях укус каракурта заканчивается летальным исходом. В группу риска входят дети, пожилые, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и аллергики. Тяжесть укуса, по словам Миропольской, определить самостоятельно невозможно, а своевременная медицинская помощь снижает риски опасных последствий, поэтому к врачам нужно обратиться как можно раньше.

Ранее сообщалось о миграции каракуртов в северные регионы России из-за глобального потепления. Членистоногих стали замечать в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Свердловской областях. Накануне, предположительно, каракурт укусил жительницу Челябинска, при этом официально случаев обнаружения данного вида в регионе не регистрировали.

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