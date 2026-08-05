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21:12, 5 августа 2026 (обновлено: 21:20, 5 августа 2026)Культура

Джеймс Кэмерон задумался о своем уходе

Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон заявил, что планирует свой заключительный акт в карьере
Андрей Шеньшаков

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Культовый режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл планы на свой «заключительный акт» в карьере. Его слова передает World of Reel.

Постановщик картин «Аватар», «Титаник» и «Терминатор» объявил о намерении завершить карьеру. Кэмерон отметил, что хочет снять такой последний проект, который принесет наибольшую пользу.

«Я пока на этапе планирования своего заключительного акта. Продлится ли он год или 20 лет? Не знаю», — сообщил Джеймс.

Известно, что еще в начале года режиссер считал съемки «Аватара 4» хорошим завершением своей карьеры, но теперь серьезно задумался о затратах и масштабе проекта.

Ранее культовый канадский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон вошел в список миллиардеров. Большую часть этой суммы составляют доходы от фильмов.

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