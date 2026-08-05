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21:51, 5 августа 2026 (обновлено: 21:57, 5 августа 2026)Экономика

Собирать урожай в России начнут с помощью дронов

РИА Новости: Российские ученые разработали дрон для уборки ягод
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские ученые из Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) разработали автономный наземный дрон, предназначенный для сбора и дальнейшей транспортировки ягод в промышленных объемах. Об этом в вузе рассказали агентству РИА Новости.

Устройство представляет собой гусеничную электрическую тележку с дифференциальным приводом. «Первая освоенная операция — транспортировка. Сборщики набирают ягоду, машина по графику подходит к точке сбора, ее загружают, оператор подтверждает отправку со смартфона, и груз уезжает на склад», — сказано в сообщении. По словам ученых, кроме возможности дистанционного управления с пульта, робот способен получать задание и выполнять его без оператора. В данный момент проводятся испытания дрона.

Разработчики предполагают, что в следующем сезоне 20 гектаров насаждений с помощью дрона, оснащенного различным оборудованием, смогут обслуживать несколько человек. В перспективе машина возьмет на себя уборку ягод при помощи установки на платформу ягодоуборочного комбайна, а также опрыскивание и обработку почвы, сообщили в Казанском ГАУ.

«Ценность здесь не в механике — она довольно простая, — а в системе управления, которая позволяет машине ориентироваться в саду самостоятельно», — заключили ученые.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге решили бороться с борщевиком с помощью беспилотников.

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