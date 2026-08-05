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22:52, 5 августа 2026 (обновлено: 22:57, 5 августа 2026)Россия

Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область

При атаке БПЛА на Курскую область пострадали шесть человек, трое в тяжелом состоянии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что при атаке украинских дронов на частный дом в селе Козыревка пострадали шесть человек.

По его словам, трое их них в тяжелом состоянии. Он отметил, что раненым на месте оказывается первая помощь. Их готовят к эвакуации в Курск, добавил Хинштейн.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Белгородской области Александр Шуваев доложил президенту России Владимиру Путину, что за последние две недели участились обстрелы территории приграничного региона. Глава государства назвал приоритетом безопасность жителей.

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