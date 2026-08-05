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23:06, 5 августа 2026 (обновлено: 23:11, 5 августа 2026)Мир

Российский посол жестко раскритиковал заявления о вмешательстве РФ в дела Швейцарии

Посол Гармонин: Россия не вмешивается во внутренние дела Швейцарии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия не вмешивается во внутренние дела Швейцарии. Заявления об обратном представляют собой безосновательные инсинуации со стороны местных СМИ, рассказал ТАСС российский посол в Берне Сергей Гармонин.

В последнее время в швейцарской прессе «все чаще стали появляться инсинуации о мнимом российском вмешательстве во внутренние дела конфедерации», отметил дипломат. Однако ни посольство РФ в Берне, ни другие российские дипмиссии в конфедерации, ни МИД России не вмешиваются во внутренние дела Швейцарии, добавил Гармонин.

Ранее власти Швейцарии заявили о проведении 27 сентября референдума по народной законодательной инициативе «О нейтралитете». Она предполагает закрепление в конституции принципа вечного вооруженного и всеобъемлющего нейтралитета. Он исключает возможность введения любых санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН.

В июле вице-спикер Совфеда Константин Косачев ответил президенту США Дональду Трампу после обвинений во вмешательстве в выборы. Он подчеркнул, что Россия не имеет отношения к внутриполитической жизни другого государства.

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