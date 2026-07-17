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14:57, 17 июля 2026Россия

В России ответили Трампу после обвинений во вмешательстве в выборы

Сенатор Косачев заявил, что Россия не вмешивается во внутриполитическую жизнь США
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ответил президенту США Дональду Трампу после обвинений во вмешательстве в выборы, заявив, что Россия не имеет отношения к внутриполитической жизни другого государства. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия не вмешивалась и не вмешивается в американскую внутриполитическую жизнь, равно как и во внутренние дела других государств», — обозначил Косачев.

Российский сенатор также добавил, что у США нет доказательной базы для подобного рода обвинений. Он также назвал обвинения в адрес России традиционной частью американского политического ландшафта.

«Но чем больше "традиций", тем меньше содержательности, авторы соответствующих теорий заговора уже даже не утруждают себя поиском доказательств», — заключил Косачев.

Ранее в Кремле ответили на обращение Трампа к нации, в котором он назвал Россию, Китай, Иран и КНДР угрозами для избирательной системы США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в дела РФ.

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