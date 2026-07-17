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12:58, 17 июля 2026Мир

Кремль ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы

Кремль отверг обвинения США во вмешательстве в выборы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в дела РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обращение Дональда Трампа к нации, в котором он назвал Россию, Китай, Иран и КНДР угрозами для избирательной системы США.

«Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в США проводились различные расследования, включая парламентские комиссии и генпрокуратуру, и все они пришли к выводу об отсутствии российского влияния на выборы. «Мы, собственно, исходим прежде всего из этого», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также указал, что Трамп ссылается на обезличенную информацию от американских спецслужб, в то время как официальные расследования не подтвердили вмешательства. Москва решительно отвергает подобные обвинения, добавил он.

Ранее американский лидер рассказал о рассекречивании данных разведки, которые вскрыли шокирующие уязвимости в системе американских выборов.

В ходе обращения к нации политик заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.

В ответ официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что обвинения американского лидера являются «чистым вымыслом и злонамеренной клеветой». По его словам, Пекин неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств.

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