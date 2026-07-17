Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:27, 17 июля 2026Мир

Трамп обвинил Китай в краже данных 220 миллионов американских избирателей

Трамп обвинил Китай в краже данных 220 миллионов американских избирателей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Китайская Народная Республика осуществила то, что считается крупнейшим в истории компрометированием избирательных данных, результатом которого стало незаконное получение Китаем досье 220 миллионов американских избирателей», — рассказал американский лидер.

Ранее американский лидер рассказал о рассекречивании данных разведки, которые вскрыли шокирующие уязвимости в системе американских выборов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Он не заслужил света». Захарова цитатой из «Мастера и Маргариты» прокомментировала отъезд посла Германии из России
    Противодронный маневр российского беспилотника попал на видео
    Олимпийская чемпионка в оголяющем грудь платье посетила премию
    Трамп назвал четыре страны угрозой для избирательной системы США
    Трамп обвинил Китай в краже данных 220 миллионов американских избирателей
    В Москве почти пять тысяч пар заключили брак с начала лета
    Трамп заявил о скорой победе над Ираном
    Трамп рассказал о шокирующих уязвимостях в системе американских выборов
    Трамп начал свое запланированное обращение к американцам
    Раскрыты признаки скорой смерти компьютера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok