Трамп обвинил Китай в краже данных 220 миллионов американских избирателей

Трамп обвинил Китай в краже данных 220 миллионов американских избирателей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Китайская Народная Республика осуществила то, что считается крупнейшим в истории компрометированием избирательных данных, результатом которого стало незаконное получение Китаем досье 220 миллионов американских избирателей», — рассказал американский лидер.

Ранее американский лидер рассказал о рассекречивании данных разведки, которые вскрыли шокирующие уязвимости в системе американских выборов.