В России собрались закрыть лазейку для закупок иностранной электроники

«Ведомости»: Минпромторг закроет лазейку для госзакупок иностранной электроники

Минпромторг предложил запретить государственным заказчикам смешивать в одном закупочном лоте электронику российского и иностранного производства, поскольку такая схема позволяет обходить требования о приоритете отечественной продукции. Об этом пишут «Ведомости».

Действующее законодательство запрещает закупать зарубежное решение при наличии российского аналога — так называемое правило «второй лишний». Однако если объединить в одной заявке несколько решений, хотя бы у одного из которых аналогов нет, то требование действовать перестает, и можно покупать иностранную продукцию на все позиции.

Инициатива ведомства предусматривает установление двух перечней товаров, причем для первого предлагается ввести прямой запрет на иностранную продукцию. Для второго вводится ограничение ее допуска при наличии отечественной альтернативы, а для всех остальных позиций российским товарам предоставляется ценовое преимущество в размере 15 процентов. В случае одобрения такие правила вступят в силу с 2027 года.

Под ограничения предлагается подвести ноутбуки, планшетные и карманные компьютеры, мониторы, проекторы, лазерные и струйные МФУ, клавиатуры, компьютерные мыши и многое другое.

На нежелание заказчиков использовать отечественную продукцию жаловались более 70 процентов производителей. Чтобы уклониться от покупок российской техники компании и организации шли на многочисленные ухищрения — ставили неоправданные требования, специально допускали ошибки во время конкурсных процедур и манипулировали максимальной ценой контракта.

Как следует из проекта постановления Минпромторга, разделение закупочных лотов позволит российским предприятиям загрузить мощности и увеличить производство. Источник издания в компании, производящей электронику, признал, что отрасль находится в кризисе, и увеличение госзакупок ей жизненно необходимо.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии число заказов на зарубежную электронику в России выросло на 28 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.