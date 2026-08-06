Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:42, 6 августа 2026 (обновлено: 11:03, 6 августа 2026)Экономика

В России собрались закрыть лазейку для закупок иностранной электроники

«Ведомости»: Минпромторг закроет лазейку для госзакупок иностранной электроники
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Минпромторг предложил запретить государственным заказчикам смешивать в одном закупочном лоте электронику российского и иностранного производства, поскольку такая схема позволяет обходить требования о приоритете отечественной продукции. Об этом пишут «Ведомости».

Действующее законодательство запрещает закупать зарубежное решение при наличии российского аналога — так называемое правило «второй лишний». Однако если объединить в одной заявке несколько решений, хотя бы у одного из которых аналогов нет, то требование действовать перестает, и можно покупать иностранную продукцию на все позиции.

Инициатива ведомства предусматривает установление двух перечней товаров, причем для первого предлагается ввести прямой запрет на иностранную продукцию. Для второго вводится ограничение ее допуска при наличии отечественной альтернативы, а для всех остальных позиций российским товарам предоставляется ценовое преимущество в размере 15 процентов. В случае одобрения такие правила вступят в силу с 2027 года.

Материалы по теме:
Микроэлектроника России. Поиск баланса между суверенитетом и глобальной конкуренцией
Микроэлектроника России.Поиск баланса между суверенитетом и глобальной конкуренцией
21 апреля 2026
В России введут сбор на ноутбуки и телефоны. Уже в 2026 году техника резко подорожает. На сколько?
В России введут сбор на ноутбуки и телефоны.Уже в 2026 году техника резко подорожает. На сколько?
21 ноября 2025

Под ограничения предлагается подвести ноутбуки, планшетные и карманные компьютеры, мониторы, проекторы, лазерные и струйные МФУ, клавиатуры, компьютерные мыши и многое другое.

На нежелание заказчиков использовать отечественную продукцию жаловались более 70 процентов производителей. Чтобы уклониться от покупок российской техники компании и организации шли на многочисленные ухищрения — ставили неоправданные требования, специально допускали ошибки во время конкурсных процедур и манипулировали максимальной ценой контракта.

Как следует из проекта постановления Минпромторга, разделение закупочных лотов позволит российским предприятиям загрузить мощности и увеличить производство. Источник издания в компании, производящей электронику, признал, что отрасль находится в кризисе, и увеличение госзакупок ей жизненно необходимо.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии число заказов на зарубежную электронику в России выросло на 28 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Вслед за логистическими центрами на Украине уничтожены АЗС и электроподстанция. В Киеве заявляют, что их ресурс исчерпан
    Деливший одну крышу с падчерицей россиянин жестоко надругался над ней
    Российский защитник НХЛ столкнулся со сложностями при строительстве жилья в США
    Помощник Алиева высказался о зависимости Азербайджана от Турции
    Врач дал совет по составлению идеальной системы питания
    Малоизвестная марка VGV рассказала о новой машине для России
    Бразильский клуб предложил за футболиста «Зенита» 35 миллионов евро
    Северная Корея запустила неопознанный снаряд
    МИД Украины заявил о «сражении» за каждую ракету
    Многодетная мать с трехлетним сыном выпали из окна седьмого этажа в Подмосковье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok