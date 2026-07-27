Число заказов иностранной электроники в России взлетело

«Ъ»: Число заказов иностранной электроники в России в январе-июне взлетело на 28 процентов

В первом полугодии число заказов на зарубежную электронику в России выросло на 28 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные CDEK.Shopping пишет «Коммерсантъ».

Средний чек по ней в январе-июне сократился на 17 процентов, до 45,9 тысячи рублей, что привело к существенно меньшему росту оборота в денежном выражении — всего на 6 процентов.

Чаще всего россияне заказывали аудиотехнику (32,15 процента), в то время как годом ранее с результатом 36 процентов лидировали компьютеры и комплектующие. В пятерку за последние шесть месяцев также вошли аксессуары для электроники, «умные» гаджеты и смартфоны.

Самым популярным брендом с долей 28,59 процента остается Apple, далее идут Xiaomi, Ray-Ban, Asus и Oura. Страной, откуда чаще всего заказывают электронику, остались США, увеличившие долю с 60,25 процента до 73,25 процента. Доля Китая упала с 32,26 процента до 21,67 процента, а следом с большим отрывом идут Гонконг, ОАЭ и Вьетнам.

Источник издания на рынке электронной коммерции предположил, что в ближайшие годы объем трансграничной торговли только увеличится, потому что так российские компании смогут быстро расширять предложение без необходимости создавать складские запасы внутри страны и при этом иметь конкурентные цены и большой ассортимент.

Участники рынка отмечают, что укрепление курса рубля повысило интерес россиян к импортной технике, а трансграничная торговля позволяет приобрести модели и конфигурации, не представленные в России.

Однако относительно перспектив такого вида продаж мнения расходятся. Одни считают, что в ближайшие годы тенденция будет только усиливаться, но другие вспоминают, что продажа через заказы быстрее реагирует на курсовую разницу, поэтому вряд ли они останутся в таком же выигрышном положении, как были в первом полугодии.

Ранее сообщалось, что во втором квартале продажи ноутбуков в России упали на 20 процентов, а их средняя стоимость за год выросла на 17,3 процента, до почти 67 000 рублей