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14:55, 27 июля 2026 (обновлено: 15:26, 27 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали требования Литвы осуждать политику Москвы для въезда в страну

Депутат Журова: Россияне не будут подписываться под осуждением СВО ради въезда в Литву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россияне вряд ли будут подписывать документ с осуждением действий страны на Украине ради въезда в Литву, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее Министерство иностранных дел Литвы захотело требовать от россиян осудить политику Москвы для въезда в страну. «Предлагается, чтобы люди, которые хотят приехать в Литву (...), подписывали декларацию с осуждением российской агрессии против Украины», — передает издание слова литовского дипломатического ведомства. Отмечается, что отказавшимся подписывать документ въезд будет воспрещен.

«Если еще в начале мы этому удивлялись, сейчас мы, наверное, просто понимаем, что, когда весь мир начинает, наоборот, отходить от всего этого, прибалтийские страны все равно продолжают все это делать. Литва, Латвия, Эстония напринимали законов, которые их в том числе заставляют это делать по отношению к россиянам. Они уже по-другому не будут», — высказалась депутат.

В июле главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулионис заявлял, что на данный момент прямой угрозы от России нет.

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