Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России стать «законодателем мод» в развитии отношений с регионами. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Россия огромная (...) поэтому лучше [российским и белорусским] регионам выходить напрямую. Мы это поняли на примере сотрудничества с Китаем и Казахстаном (...) У нас это давно, мы законодатели мод», — сказал глава государства в ходе встречи с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
Особое внимание из российских регионов Лукашенко обратил на Калужскую область и перспективы развития контактов с ней.
Ранее Лукашенко пожаловался, что молодежь Белоруссии не может отличить вилы от лопаты. Говоря о сельскохозяйственной отрасли, белорусский лидер заявил, что стране необходимо сохранить деревню, а также приучать к работе в ней молодые поколения.