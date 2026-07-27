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15:47, 27 июля 2026 (обновлено: 15:55, 27 июля 2026)Бывший СССР

Лукашенко предложил России стать законодателем мод

Лукашенко предложил России стать законодателем мод в развитии отношений с регионами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Щербак / POOL / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России стать «законодателем мод» в развитии отношений с регионами. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Россия огромная (...) поэтому лучше [российским и белорусским] регионам выходить напрямую. Мы это поняли на примере сотрудничества с Китаем и Казахстаном (...) У нас это давно, мы законодатели мод», — сказал глава государства в ходе встречи с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.

Особое внимание из российских регионов Лукашенко обратил на Калужскую область и перспективы развития контактов с ней.

Ранее Лукашенко пожаловался, что молодежь Белоруссии не может отличить вилы от лопаты. Говоря о сельскохозяйственной отрасли, белорусский лидер заявил, что стране необходимо сохранить деревню, а также приучать к работе в ней молодые поколения.

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