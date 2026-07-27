Награжденный медалью «За отвагу» россиянин был главарем убийц аниматоров на Кубани

Главе убившей аниматоров на Кубани группировки Кеворкьяну дали пожизненный срок

Краснодарский краевой суд с участием коллегии присяжных заседателей приговорил организатора преступной группировки, убившей сотрудников ивент-агентства, 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко в Краснодарском крае. Демьян Кеворкьян получил пожизненный срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

На скамье подсудимых — трое фигурантов. Суд единогласно признал всех их виновными. Так, глава группировки Кеворкьян будет отбывать наказание в колонии особого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, с лишением государственной награды в виде медали «За отвагу».

Ранее он выступил с последним словом.

По версии обвинения, Кеворкьян объявил приятелям — Араму Татосяну и Анатолию Двойникову — что они должны ему по 10 миллионов рублей за «потерянный во время отсидки бизнес». После этого мужчин вывезли в лес и стали пытать, в результате для «отработки долга» они согласились на разбойные нападения, план которых разработал Кеворкьян.

В ночь на 28 апреля 2023 года мужчины выехали на трассу, планируя встретить одинокого водителя и ограбить его. Тогда на трассе компания заметила автомобиль Hyundai, у которого было повреждено колесо.

Злоумышленники помогли водителю (Чубко) заменить колесо, а затем связали его и пассажирку (Мостыко). Бандиты забрали у аниматоров деньги и банковские карты, сняли средства со счетов, а после этого по приказу Кеворкьяна Татосян расправился с ними. Далее молодых людей закопали в лесу, а машину сожгли.