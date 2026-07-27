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Силовые структуры
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16:45, 27 июля 2026 (обновлено: 16:53, 27 июля 2026)Силовые структуры

Награжденный медалью «За отвагу» россиянин был главарем убийц аниматоров на Кубани

Главе убившей аниматоров на Кубани группировки Кеворкьяну дали пожизненный срок
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Краснодарский краевой суд с участием коллегии присяжных заседателей приговорил организатора преступной группировки, убившей сотрудников ивент-агентства, 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко в Краснодарском крае. Демьян Кеворкьян получил пожизненный срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

На скамье подсудимых — трое фигурантов. Суд единогласно признал всех их виновными. Так, глава группировки Кеворкьян будет отбывать наказание в колонии особого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, с лишением государственной награды в виде медали «За отвагу».

Ранее он выступил с последним словом.

По версии обвинения, Кеворкьян объявил приятелям — Араму Татосяну и Анатолию Двойникову — что они должны ему по 10 миллионов рублей за «потерянный во время отсидки бизнес». После этого мужчин вывезли в лес и стали пытать, в результате для «отработки долга» они согласились на разбойные нападения, план которых разработал Кеворкьян.

В ночь на 28 апреля 2023 года мужчины выехали на трассу, планируя встретить одинокого водителя и ограбить его. Тогда на трассе компания заметила автомобиль Hyundai, у которого было повреждено колесо.

Злоумышленники помогли водителю (Чубко) заменить колесо, а затем связали его и пассажирку (Мостыко). Бандиты забрали у аниматоров деньги и банковские карты, сняли средства со счетов, а после этого по приказу Кеворкьяна Татосян расправился с ними. Далее молодых людей закопали в лесу, а машину сожгли.

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