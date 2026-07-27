Соведущий Малышевой назвал обязательные лекарства в аптечке для отпуска

Врач Продеус посоветовал включить в аптечку для отпуска лекарства от боли и аллергии

Врач-иммунолог, соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал лекарства, которые необходимо включить в аптечку тем, кто отправляется в отпуск с ребенком. Их он перечислил в своем Telegram-канале.

Продеус прежде всего посоветовал россиянам взять в путешествие препараты от температуры и боли — парацетамол и ибупрофен. «Температура в поездке может подняться из-за перегрева на солнце, реакции на смену климата или других причин. Поэтому жаропонижающее средство и термометр должны быть под рукой», — объяснил он.

Также, по словам иммунолога, в отпуске у детей может возникнуть аллергия из-за экзотической еды или укусов насекомых. На эти случаи в аптечке должны быть антигистаминные лекарства, которые уменьшают проявления аллергии. Также в список обязательных средств Продеус включил спрей от комаров и мазь от зуда после укусов насекомых.

Помимо этого, на отдыхе существует риск столкнуться с отравлением. «Главная опасность при рвоте и диарее для маленького ребенка — потеря жидкости. Положите в аптечку раствор для регидратации — восполняет потерю жидкости при рвоте и диарее; сорбент для выведения токсинов и нормализации работы кишечника», — написал специалист. Также он порекомендовал купить в аптеке пробиотики — средство для восстановления микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

Еще одной составляющей отпускной аптечки Продеус назвал средства для обработки ран и травм: перекись водорода, хлоргексидин или мирамистин, ватные диски и палочки, а также пластыри. Кроме того, на отдыхе важно защитить ребенка от солнечных ожогов — для этого врач призвал положить в чемодан солнцезащитный крем и средство от ожогов.

Ранее Продеус заявил, что не стоит впадать в панику из-за покраснений на теле. Врач уточнил, что этот симптом не всегда свидетельствует об аллергии.