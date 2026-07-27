Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:23, 27 июля 2026 (обновлено: 19:27, 27 июля 2026)Мир

Песков заявил о вынесенных уроках из периода взаимодействия с Западом

Песков о дипломатии РФ с Западом: Наша дипломатия вынесла необходимые уроки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Период взаимодействия с Западом не пропал втуне, российская дипломатия вынесла из него необходимые уроки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

«Мы там научились многому по итогам того самого периода нашего взаимодействия. Поверьте мне, наша дипломатия вынесла необходимые уроки — да и все мы вынесли необходимые уроки», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российские власти понимают необходимость быть независимыми и самостоятельными.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает политический путь урегулирования на Украине, но ничего не может сделать в случае, если Вашингтон разделяет оценки европейских лидеров и Киева о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены.

«Если это оценки, которые американцы разделяют, то что же мы можем сделать?» — задался вопросом министр иностранных дел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Перебрал с дозой на выходных». В России почти неделю обсуждают заявления Зеленского о новой мобилизации. Что отвечают власти
    Раскрыт укравший чужого ребенка на детской площадке под видом родственника мужчина
    Названы способные долететь от Ирана до Украины ракеты
    Песков заявил о вынесенных уроках из периода взаимодействия с Западом
    В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Пашиняна
    Известного ведущего не стало в 85 лет
    Россиян предупредили об опасности домашних цветов
    В Кремле раскрыли проблему новых санкций для Запада
    Производитель оперативной памяти стал самой дорогой компанией Китая
    Песков высказался о расширении географии конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok