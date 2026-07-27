Песков заявил о вынесенных уроках из периода взаимодействия с Западом

Песков о дипломатии РФ с Западом: Наша дипломатия вынесла необходимые уроки

Период взаимодействия с Западом не пропал втуне, российская дипломатия вынесла из него необходимые уроки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

«Мы там научились многому по итогам того самого периода нашего взаимодействия. Поверьте мне, наша дипломатия вынесла необходимые уроки — да и все мы вынесли необходимые уроки», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российские власти понимают необходимость быть независимыми и самостоятельными.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает политический путь урегулирования на Украине, но ничего не может сделать в случае, если Вашингтон разделяет оценки европейских лидеров и Киева о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены.

«Если это оценки, которые американцы разделяют, то что же мы можем сделать?» — задался вопросом министр иностранных дел.

