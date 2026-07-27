В Раде заявили об утрате Трампом влияния на Зеленского

Дубинский: Трамп утратил все возможности влиять на Зеленского в 2025 году

Президент США Дональд Трамп утратил все возможности влиять на украинского лидера Владимира Зеленского в 2025 году. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram.

«По сети разгоняют дичь о том, что в США Зеленскому предложат какие-то новые условия завершения войны, от которых он не сможет отказаться. Это не соответствует действительности — Трампу нечего предложить Зеленскому сегодня, он все свои возможности надавить на Зеленского утратил в 2025 году», — написал парламентарий.

При этом, по словам Дубинского, Зеленскому нужна встреча с Трампом. Нардеп объяснил, что это поможет украинскому лидеру «отбиться» от тех, кто поддерживает возвращение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова на должность.

Ранее Зеленский не захотел называть Трампа лучшим президентом США. По мнению украинского лидера, таковым являлся Авраам Линкольн.