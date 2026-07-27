Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:44, 27 июля 2026Экономика

В российском городе столкнулись с зудом и сыпью после наводнения

Жители Тюмени страдают от зуда и сыпи после мощного наводнения
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал SHOT

Жители Тюмени возмущены качеством воды после мощного наводнения — вода из-под кранов стала пахнуть стоками и вызывать раздражения на коже. О необычных последствиях бедствия пишет Telegram-канал Shot.

Жалобы на водопровод поступают от горожан на протяжении недели. Тюменцы сетуют на исходящий от воды зловонный запах болота и фекалий. Те же, кто оказался не брезглив, столкнулись с сыпью и зудом после душа. При этом «Росводоканал» не выявляет отклонений от стандартов, отмечая, что очистные сооружения продолжают работать в усиленном режиме после наводнения. На фоне проблем с водопроводом местные жители стали скупать бутилированную воду, а в городских водоемах наблюдается массовый мор рыб. Тем временем уровень воды в реке Туре достиг отметки в 872 сантиметра, превысив критическую на 22 сантиметра.

Как предупреждают врачи, в паводковых водах могут содержаться возбудители шигеллеза, холеры и ранее упомянутого гепатита А, поэтому во время половодья рекомендуется тщательно мыть руки и использовать только хорошо прокипяченную воду.

Ранее россиянам рассказали, кто несет ответственность за ущерб при затоплении дома. Так, в случае прорыва дамбы возмещать урон придется владельцу гидротехнического сооружения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Растет число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. Горожане жалуются на отсутствие сирен и запертые бомбоубежища
    Костер спас жизни пенсионеров-грибников в Приморье
    Тревел-блогер описал село в России фразой «нет ни одного разведенного человека»
    Возлюбленная Гуфа снялась топлес после расставания
    В российском городе столкнулись с зудом и сыпью после наводнения
    Раймонд Паулс отменил концерт в Латвии вскоре после запрета его песен
    Двое школьников отправились к морю и случайно спасли из воды своего же турагента
    В России уничтожили 39 тысяч армянских роз
    Любителей долго сидеть в туалете предупредили о дефекационном обмороке
    Известный российский телеведущий пожаловался на проблемы с женщинами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok