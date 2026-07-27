В российском городе столкнулись с зудом и сыпью после наводнения

Жители Тюмени страдают от зуда и сыпи после мощного наводнения

Жители Тюмени возмущены качеством воды после мощного наводнения — вода из-под кранов стала пахнуть стоками и вызывать раздражения на коже. О необычных последствиях бедствия пишет Telegram-канал Shot.

Жалобы на водопровод поступают от горожан на протяжении недели. Тюменцы сетуют на исходящий от воды зловонный запах болота и фекалий. Те же, кто оказался не брезглив, столкнулись с сыпью и зудом после душа. При этом «Росводоканал» не выявляет отклонений от стандартов, отмечая, что очистные сооружения продолжают работать в усиленном режиме после наводнения. На фоне проблем с водопроводом местные жители стали скупать бутилированную воду, а в городских водоемах наблюдается массовый мор рыб. Тем временем уровень воды в реке Туре достиг отметки в 872 сантиметра, превысив критическую на 22 сантиметра.

Как предупреждают врачи, в паводковых водах могут содержаться возбудители шигеллеза, холеры и ранее упомянутого гепатита А, поэтому во время половодья рекомендуется тщательно мыть руки и использовать только хорошо прокипяченную воду.

Ранее россиянам рассказали, кто несет ответственность за ущерб при затоплении дома. Так, в случае прорыва дамбы возмещать урон придется владельцу гидротехнического сооружения.