Врач рассказал об опасных последствиях многочасовой эрекции

Уролог Боханов: Многочасовая эрекция может грозить стойкой эректильной дисфункцией

Многочасовая болезненная эрекция, которая сохраняется без возбуждения, может привести к необратимым последствиям для мужского здоровья, предупредил уролог Леонид Боханов. Об опасных последствиях такого состояния он рассказал в беседе с изданием РИАМО.

«Микроскопические изменения в тканях полового члена начинаются уже через четыре часа такой эрекции. Если она держится сутки и дольше, гладкие мышцы, отвечающие за эрекцию, замещаются рубцом. Это грозит стойкой эректильной дисфункцией», — предупредил Боханов.

Врач отметил, что спровоцировать это состояние могут препараты для потенции при передозировке, некоторые лекарства от депрессии и давления, болезни крови, а также злоупотребление запрещенными веществами или алкоголем.

При этом доктор добавил, что с каждым часом риск необратимых изменений увеличивается. По этой причине Боханов призвал мужчин, которые столкнулись с тем, что эрекция не проходит дольше четырех часов, вызывать скорую помощь.

Ранее уролог Александр Саллум заявил, что использование мужчинами одной секс-игрушки может обернуться некрозом тканей полового члена. По словам Саллума, последнее время все большую популярность набирают клетки для пениса, которые предотвращают полную эрекцию, тем самым ограничивая возбуждение.