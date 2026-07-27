Путин запретил иностранцам владеть землей в «Сириусе»

Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землей в «Сириусе»

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землей на федеральной территории «Сириус». Соответствующий документ размещен на портале Официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, федеральная территория «Сириус» пополнила перечень приграничных территорий, «на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками».

Ранее Совет Федерации одобрил закон о запрете депортации одной категории иностранцев. Речь идет об иностранцах, которые проходили службу в Вооруженных силах России.