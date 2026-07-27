На Украине заявили о смерти члена Мальтийского ордена

Член Мальтийского ордена умер после удара ВС России по выставке БПЛА под Киевом

Член Мальтийского ордена, чье имя не раскрывается, умер после удара Вооруженных сил (ВС) России по выставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под Киевом. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

«В результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, гражданин Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший не был действующим дипломатом, однако имел отношение к Мальтийскому ордену (старейший в мире рыцарский орден, который существует с XI века).

24 июля стало известно об ударе России по оружейной выставке под Киевом. По данным Минобороны, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотных летательных аппаратов.