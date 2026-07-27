Раскрыта тема встречи Трампа и Зеленского

CNN: Трамп и Зеленский обсудят процесс разрешения разногласий между Россией и Украиной

Темой встречи во вторник, 28 июля, президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского станет процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

«Пришло время завершить войну», — заявил сотрудник Белого дома.

Ранее Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер не захотел называть Дональда Трампа лучшим президентом США. Когда Лумер задала ему вопрос о лучшем американском президенте, Зеленский назвал таковым Авраама Линкольна.