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22:54, 27 июля 2026 (обновлено: 22:56, 27 июля 2026)Мир

Раскрыта тема встречи Трампа и Зеленского

CNN: Трамп и Зеленский обсудят процесс разрешения разногласий между Россией и Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Темой встречи во вторник, 28 июля, президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского станет процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

«Пришло время завершить войну», — заявил сотрудник Белого дома.

Ранее Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер не захотел называть Дональда Трампа лучшим президентом США. Когда Лумер задала ему вопрос о лучшем американском президенте, Зеленский назвал таковым Авраама Линкольна.

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