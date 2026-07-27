Избитая украинка попросила соотечественников меньше говорить на родном языке

Избитая в Польше украинка попросила соотечественников меньше говорить на родном языке

Во Вроцлаве трое поляков напали на пару, услышав в магазине украинскую речь. В эфире телеканала TVN одна из пострадавших прокомментировала инцидент.

Мужчина и женщина получили серьезные травмы — у обоих подозревают сотрясение мозга, девушке наложили швы на шею. Пострадавшая по имени Анастасия записала видеообращение к украинцам, находящимся за пределами страны, в котором попросила их как можно реже разговаривать на «своем языке» в общественных местах, чтобы не подвергать себя риску.

Свое выступление она сделала на польском, не уточнив, какой именно язык считает родным. Ранее, 17 июля, Gazeta Wyborcza сообщила, что за первое полугодие количество преступлений против украинцев в Польше выросло на треть.

Ранее популярный в России украинский стендап-комик Сергей Детков заявил, что жители Польши стали хуже относиться к украинцам. По его мнению, отношение поляков к украинцам могло измениться из-за политики президента страны Кароля Навроцкого.