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00:20, 28 июля 2026 (обновлено: 00:22, 28 июля 2026)Экономика

США обновили санкционные списки для ряда российских компаний

Минфин США скорректировал санкционные списки в отношении российских компаний
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло изменения в санкционные перечни, касающиеся ряда российских предприятий из сфер IT, промышленности и оборонного машиностроения. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минфине США пояснили, что корректировки носят технический характер: устраняются дублирующие позиции и обновляется устаревшая информация, при этом сами ограничительные меры не отменяются.

В частности, из списков исключены повторяющиеся записи о Центре судоремонта «Звездочка», бывшем генеральном прокуроре Владимире Устинове и Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина. Также обновлены данные по компаниям «Полема», «Специальные системы фотоники» и «Современные технологии».

В отношении «Корус Консалтинг СНГ» и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) уточнены формулировки о том, что организации подпадают под ограничения, связанные с доступом к американскому финансированию. Для «Технопромэкспорта» OFAC объединило разные варианты названия фирмы в единый санкционный блок. При этом все ранее введенные рестрикции в силе.

Кроме того, расширен санкционный режим в отношении танкера TASCA — на судно дополнительно распространены ограничительные меры США по иранской программе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у западных стран остается все меньше возможностей для введения новых санкций против России, которые не затрагивали бы их собственные интересы.

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