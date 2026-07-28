Украинского прокурора поймали на съемке видео для OnlyFans

Хмельницкий прокурор Антон Вендель снимал видео для OnlyFans прямо на рабочем месте, после огласки его уволили. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Вендель отправлял характерные видео сотрудницам Хмельницкого районного суда, которые он снял в своем рабочем кабинете в прокуратуре. Когда произошедшее придали огласке, мужчину перевели в Летичевскую окружную прокуратуру, после чего уволили.
Ранее модель OnlyFans из Юго-Восточной Азии с псевдонимом Эрзабель, рассказала о преданности фаната, который ее по-настоящему удивил. Однажды один подписчик продал машину, чтобы тратить больше денег на поддержку ее эротического контента.