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01:17, 28 июля 2026Бывший СССР

Украинского прокурора поймали на съемке видео для OnlyFans

Хмельницкий прокурор Вендель снимал видео для OnlyFans на рабочем месте
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Хмельницкий прокурор Антон Вендель снимал видео для OnlyFans прямо на рабочем месте, после огласки его уволили. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Вендель отправлял характерные видео сотрудницам Хмельницкого районного суда, которые он снял в своем рабочем кабинете в прокуратуре. Когда произошедшее придали огласке, мужчину перевели в Летичевскую окружную прокуратуру, после чего уволили.

Ранее модель OnlyFans из Юго-Восточной Азии с псевдонимом Эрзабель, рассказала о преданности фаната, который ее по-настоящему удивил. Однажды один подписчик продал машину, чтобы тратить больше денег на поддержку ее эротического контента.

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