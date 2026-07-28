Украинского прокурора поймали на съемке видео для OnlyFans

Хмельницкий прокурор Вендель снимал видео для OnlyFans на рабочем месте

Хмельницкий прокурор Антон Вендель снимал видео для OnlyFans прямо на рабочем месте, после огласки его уволили. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Вендель отправлял характерные видео сотрудницам Хмельницкого районного суда, которые он снял в своем рабочем кабинете в прокуратуре. Когда произошедшее придали огласке, мужчину перевели в Летичевскую окружную прокуратуру, после чего уволили.

Ранее модель OnlyFans из Юго-Восточной Азии с псевдонимом Эрзабель, рассказала о преданности фаната, который ее по-настоящему удивил. Однажды один подписчик продал машину, чтобы тратить больше денег на поддержку ее эротического контента.