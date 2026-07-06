Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 6 июля 2026Из жизни

Порномодель рассказала о безумном поступке преданного фаната

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Модель OnlyFans из Юго-Восточной Азии, использующая псевдоним Эрзабель, рассказала о преданности фаната, который ее по-настоящему удивил. Об этом пишет Daily Star.

По словам Эрзабель, однажды один ее подписчик продал машину, чтобы тратить больше денег на поддержку ее эротического контента. Порномодель назвала это самым безумным поступком, о котором она слышала.

«Я всегда говорю людям, что нужно быть ответственными, ведь реальная жизнь — на первом месте. Я совершенно не хочу, чтобы кто-то ставил себя в трудное положение», — объяснила свою позицию она.

Материалы по теме:
«Тело было покрыто гематомами» Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
«Тело было покрыто гематомами»Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
30 июня 2022
«Я несу в этот мир наслаждение» Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
«Я несу в этот мир наслаждение»Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
9 апреля 2021

Эрзабель добавила, что самым ценным в работе считает созданное ей сообщество. «Все строится на доверии и связи с аудиторией. Именно это создает лояльность. Поэтому люди остаются со мной годами», — подчеркнула она.

Ранее скандальная порнозвезда Лили Филлипс назвала самые отвратительные запросы подписчиков на платформе OnlyFans, которые она не согласится выполнять ни за какие деньги. Так, она никогда не станет выполнять заказы, связанные с переодеванием в детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Туве пропали две школьницы. На пятый день поисков волонтеры штурмовали дом по наводке ясновидящей, сказавшей, что дети там

    МАГАТЭ пообещало проконтролировать использование Украиной британского урана

    В Германии назвали нормальными рекордные займы для вооружения ФРГ

    Администрация Трампа позвонила в ФИФА из-за дисквалификации футболиста сборной США

    В Германии оценили предложение Путина о переговорщике от ЕС

    Во Франции из музея украли драгоценности на миллионы евро

    Норвегия благодаря дублю Холанда обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

    В МИД России отреагировали на отказ Киева забирать тела солдат из Константиновки

    Людям старше 50 лет посоветовали рабочие способы бороться с бессонницей

    20-летняя дочь популярной ведущей снялась топлес на фоне развития модельной карьеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok