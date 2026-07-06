Порномодель рассказала о безумном поступке преданного фаната

Модель OnlyFans из Юго-Восточной Азии, использующая псевдоним Эрзабель, рассказала о преданности фаната, который ее по-настоящему удивил. Об этом пишет Daily Star.

По словам Эрзабель, однажды один ее подписчик продал машину, чтобы тратить больше денег на поддержку ее эротического контента. Порномодель назвала это самым безумным поступком, о котором она слышала.

«Я всегда говорю людям, что нужно быть ответственными, ведь реальная жизнь — на первом месте. Я совершенно не хочу, чтобы кто-то ставил себя в трудное положение», — объяснила свою позицию она.

Эрзабель добавила, что самым ценным в работе считает созданное ей сообщество. «Все строится на доверии и связи с аудиторией. Именно это создает лояльность. Поэтому люди остаются со мной годами», — подчеркнула она.

Ранее скандальная порнозвезда Лили Филлипс назвала самые отвратительные запросы подписчиков на платформе OnlyFans, которые она не согласится выполнять ни за какие деньги. Так, она никогда не станет выполнять заказы, связанные с переодеванием в детей.