Пленный из ВСУ рассказал о судьбе поступающей на Украину гуманитарной помощи из ЕС

Пленный Табунщиков: Гуманитарная помощь из ЕС редко доходит до передовой

Поступающая на Украину гуманитарная помощь из стран Евросоюза зачастую не доходит до подразделений, которые находятся на передовой, а также до простых граждан. Об этом сообщил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Табунщиков, его цитирует ТАСС.

«Когда приходит гуманитарная помощь, а она, если приходит, то редко-редко доходит до конца», — поделился солдат. Он также рассказал, что не встречал на передовой современных беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и зарубежных образцов вооружения. Более того, Табунщиков отметил, что никогда не видел даже оператора беспилотника.

Помимо этого, пленный пожаловался на плохую подготовку солдат перед отправкой на фронт — бойцов учат связи, медицине и рытью окопов. Также он заявил, что сейчас в ВСУ очень плохой командный состав.

Ранее другой пленный из ВСУ назвал службу в полку «Скала» «10 днями жизни», так как он несет большие и частые потери личного состава.