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07:20, 26 июля 2026 (обновлено: 07:22, 26 июля 2026)Мир

В США сделали мрачный прогноз для Украины после ударов по Одессе

Профессор Миршймер: Украина превращается в нефункционирующее государство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Россия побеждает в конфликте, а Украина рискует прекратить существование как функционирующее государство. Такой прогноз сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он обратил внимание на уязвимое положение Украины — у Штатов нет ракет для Patriot, чтобы передать их Киеву, и реальной замены им тоже нет. «А у русских огромные запасы бомб, ракет и дронов, и они действительно наносят по Украине массированные удары. Думаю, сейчас самое важное — это кампания в Одессе. Русские, по сути, уже заблокировали ее как порт», — добавил эксперт.

Миршаймер выразил мнение, что это, а также проблемы Украины на поле боя, гарантируют, победу России в конфликте. «Украина выйдет из конфликта как нефункционирующее государство-обрубок», — заключил он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поразился тому, что Вооруженные силы (ВС) России наносят сокрушительные удары по украинским портам и предприятиям, одновременно продвигаясь на фронте.

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