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07:13, 26 июля 2026Россия

Российский регион подвергся массированному налету ВСУ в ночь на 26 июля

Губернатор Шапша сообщил о массированной атаке ВСУ на Калужскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 25 июля и в ночь на 26 июля предприняли попытку нанести массированный удар по Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона в Telegram.

«За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 16 БПЛА», — написал чиновник. Он добавил, что под огнем оказались семь муниципальных округов — Бабынинский, Дзержинский, Козельский, Медынский, Перемышльский, Хвастовичский и Юхновский.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушения инфраструктуры не зафиксированы. На местах работают оперативные группы.

Ранее Минобороны сообщало, что 25 июля над регионами России было уничтожено 146 украинских беспилотников.

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