Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:23, 26 июля 2026Россия

Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российские регионы

Минобороны России сообщило об уничтожении 133 украинских беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

За 12 часов — с 20:00 25 июля до 08:00 26 июля — над регионами России было уничтожено 133 украинских беспилотника. Подробности ночного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на страну приводит Минобороны в Telegram.

По данным ведомства, противник попытался атаковать 10 российских регионов. Под ударом оказались Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская и Смоленская области, а также Краснодарский край, Республика Крым и Московский регион. Кроме того, летательные аппараты были сбиты и над акваторией Черного моря.

В оборонном ведомстве уточнили, что все летательные аппараты были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июля над Калужской областью было уничтожено 16 беспилотников ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Извлекает выгоду из войны». Возможность достичь мира на Украине при Зеленском оценили
    Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российские регионы
    Стало известно о попытках главы Минобороны Британии наладить отношения с Трампом
    Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с заказами на маркетплейсах
    ВСУ перебрасывают на харьковское направление насильно мобилизованных в 2026 году
    В Минобороны отчитались о групповом ударе высокоточным оружием по Киеву
    Вэнса обеспокоила возможная эскалация конфликта между США и Ираном
    Последствия накрывшего Китай тайфуна попали на видео
    В США сделали мрачный прогноз для Украины после ударов по Одессе
    Российский регион подвергся массированному налету ВСУ в ночь на 26 июля
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok