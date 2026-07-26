Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российские регионы

Минобороны России сообщило об уничтожении 133 украинских беспилотников

За 12 часов — с 20:00 25 июля до 08:00 26 июля — над регионами России было уничтожено 133 украинских беспилотника. Подробности ночного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на страну приводит Минобороны в Telegram.

По данным ведомства, противник попытался атаковать 10 российских регионов. Под ударом оказались Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская и Смоленская области, а также Краснодарский край, Республика Крым и Московский регион. Кроме того, летательные аппараты были сбиты и над акваторией Черного моря.

В оборонном ведомстве уточнили, что все летательные аппараты были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июля над Калужской областью было уничтожено 16 беспилотников ВСУ.