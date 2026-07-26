Последствия накрывшего Китай тайфуна попали на видео

Более 700 тысяч человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Хунся»

Тайфун «Хунся» накрыл Китай. Кадры последствий опубликованы в Telegram-канале Mash.

Стихия обрушилась на Гонконг утром 26 июля с ветром до 45 метров в секунду. В результате были эвакуированы больше 700 тысяч человек. Отмечается, что девять местный жителей пострадали.

Ураган срывает крыши и обшивку зданий. Власти открыли 29 временных убежищ и закрыли школы. Сейчас тайфун идет на север через районы Гуандуна.

Ранее тайфун «Майсак» обрушился на южное побережье китайского острова Хайнань. Скорость ветра в пределах тайфуна достигала 23 метров в секунду. Сезон тайфунов на Хайнане наступает с мая по октябрь. Тропический шторм «Майсак» стал первым в этом году.