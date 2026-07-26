Песков: Путин и Орбан не вели переговоров на русском языке

Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан никогда не вели переговоров на русском языке и общались с помощью переводчиков. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В частности, ранее Орбан раскритиковал нынешнюю ситуацию в Венгрии, цитируя название романа «Что делать?» Николая Чернышевского. По словам Пескова, этот случай не говорит о свободном владении политиком русским языком.

«Я думаю, честно говоря, что он просто процитировал название произведения. Он образованный человек», — сказал представитель Кремля.

Ранее Орбан заговорил на русском. Во время ежегодной речи в румынском городе Бэиле-Тушнад венгерский политик задумался, что необходимо сделать, чтобы «венгры чувствовали себя как дома». «Или: что делать?» — отметил он на русском языке. По словам бывшего премьера, после смены власти Венгрия оказалась под влиянием Брюсселя, Калифорнии и Польши.