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09:31, 26 июля 2026 (обновлено: 10:01, 26 июля 2026)Мир

Иран раскрыл свой следующий шаг после конфликта с США

Глава МИД Аракчи: Иран после конфликта с США хочет восстановить отношения с соседями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран после конфликта с США хочет восстановить доверительные отношения с соседями по региону, пострадавшими от боевых действий в этом году. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

В частности, глава внешнеполитического ведомства указал, что действия Ирана в боевых действиях с США носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран. По его словам, они понимают эту проблему и Тегеран сможет с ними восстановить отношения после завершения конфликта.

«На региональном уровне существует общее понимание, что действия, которые предпринимает Иран, не продиктованы враждебностью к странам региона, а обусловлены другими причинами, о которых все стороны знают и понимают», — подчеркнул Аракчи.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить удары по Ирану, спустя почти две недели непрерывных атак, поскольку в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива. Однако пока неясно, был ли приказ разовым или прекращение огня продолжится.

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