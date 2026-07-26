В российском регионе задержались десятки пассажирских поездов

РЖД: В Ростовской области задержались 89 пассажирских поездов из-за непогоды

В Ростовской области задержались десятки пассажирских поездов из-за аварийного отключения тяговых подстанций, которое произошло в результате непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Уточняется, что всего в российском регионе выбились из графика 89 составов. Максимальное время задержки составляет до восьми часов. Пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием.

В РЖД добавили, что в настоящее время работа тяговых подстанций восстановлена. Всего к устранению последствий стихии привлекли более 100 сотрудников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что непогода вызвала «крайне негативные последствия» в регионе. Проблемы с энергоснабжением были зафиксированы в 15 городах и районах.

