Непогода вызвала «крайне негативные последствия» в российском регионе

Непогода вызвала «крайне негативные последствия» в Ростовской области. Об этом заявил глава российского региона Юрий Слюсарь.
«Штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения», — отметил губернатор.
Он уточнил, что проблемы с энергоснабжением зафиксированы в 15 городах и районах. Из-за перебоев нарушена работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды. Водоснабжение частично возобновлено в Ростове-на-Дону, в других местах восстановительные работы продолжаются.
Слюсарь также сообщил, что в регионе повалены сотни деревьев. Он призвал население без необходимости не выходить на улицу.
Ранее в столичном регионе ввели желтый уровень опасности из-за надвигающийся грозы.