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22:53, 25 июля 2026Экономика

Непогода вызвала «крайне негативные последствия» в российском регионе

Слюсарь: Непогода вызвала крайне негативные последствия в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Непогода вызвала «крайне негативные последствия» в Ростовской области. Об этом заявил глава российского региона Юрий Слюсарь.

«Штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения», — отметил губернатор.

Он уточнил, что проблемы с энергоснабжением зафиксированы в 15 городах и районах. Из-за перебоев нарушена работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды. Водоснабжение частично возобновлено в Ростове-на-Дону, в других местах восстановительные работы продолжаются.

Слюсарь также сообщил, что в регионе повалены сотни деревьев. Он призвал население без необходимости не выходить на улицу.

Ранее в столичном регионе ввели желтый уровень опасности из-за надвигающийся грозы.

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