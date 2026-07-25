Непогода вызвала «крайне негативные последствия» в российском регионе

Слюсарь: Непогода вызвала крайне негативные последствия в Ростовской области

Непогода вызвала «крайне негативные последствия» в Ростовской области. Об этом заявил глава российского региона Юрий Слюсарь.

«Штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения», — отметил губернатор.

Он уточнил, что проблемы с энергоснабжением зафиксированы в 15 городах и районах. Из-за перебоев нарушена работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды. Водоснабжение частично возобновлено в Ростове-на-Дону, в других местах восстановительные работы продолжаются.

Слюсарь также сообщил, что в регионе повалены сотни деревьев. Он призвал население без необходимости не выходить на улицу.

Ранее в столичном регионе ввели желтый уровень опасности из-за надвигающийся грозы.

