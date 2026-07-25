Конфликт на Украине стоит заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Омске.
Мое скромное мнение. Может, конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульским договоренностям 2.0. Конечно, под гарантией великих держав вроде США
Он отметил, что получает множество сигналов из Европы и США относительно украинского конфликта.
Токаев о посредничестве по Украине
Лидер Казахстана высказался о своем возможном посредничестве по Украине.
По словам главы государства, Россия, «как великая страна», справится с урегулированием на Украине без посредников.
Казахстан — не сторонняя страна, но я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия это — великая страна, русский народ — великий народ. Как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами
Политик также рассказал российскому коллеге Владимиру Путину казахскую поговорку, описывающую сотрудничество двух стран.
Путин ответил на предложение Токаева
Президент России ответил на предложение президента Казахстана о заморозке конфликта на Украине.
Что касается украинского направления, то я вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» выразила мнение, что стамбульские договоренности уже вряд ли возможны. «За это время очень много произошло и обоюдных обид, даже, можно так сказать, обоюдных претензий. Поэтому и понятно, что мы настаиваем на своей позиции, а у Украины появились европейские покровители, которые не дают Киеву даже думать о том, что надо к мирному соглашению идти», — отметила депутат.
Песков о заморозке конфликта
Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева.
Условия для остановки боевых действий понятные, все может остановиться до конца суток, если Киев примет соответствующие решения
Также он ответил на вопрос о главном условии российской стороны для прекращения СВО. «Главное условие — достичь своих целей», — добавил пресс-секретарь президента.