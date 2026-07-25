Токаев предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульским договоренностям

Конфликт на Украине стоит заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Омске.

Мое скромное мнение. Может, конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульским договоренностям 2.0. Конечно, под гарантией великих держав вроде США Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана

Он отметил, что получает множество сигналов из Европы и США относительно украинского конфликта.

Токаев о посредничестве по Украине

Лидер Казахстана высказался о своем возможном посредничестве по Украине.

По словам главы государства, Россия, «как великая страна», справится с урегулированием на Украине без посредников.

Казахстан — не сторонняя страна, но я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия это — великая страна, русский народ — великий народ. Как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана

Политик также рассказал российскому коллеге Владимиру Путину казахскую поговорку, описывающую сотрудничество двух стран.

Путин ответил на предложение Токаева

Президент России ответил на предложение президента Казахстана о заморозке конфликта на Украине.

Что касается украинского направления, то я вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях Владимир Путин президент России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» выразила мнение, что стамбульские договоренности уже вряд ли возможны. «За это время очень много произошло и обоюдных обид, даже, можно так сказать, обоюдных претензий. Поэтому и понятно, что мы настаиваем на своей позиции, а у Украины появились европейские покровители, которые не дают Киеву даже думать о том, что надо к мирному соглашению идти», — отметила депутат.

Песков о заморозке конфликта

Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева.

Условия для остановки боевых действий понятные, все может остановиться до конца суток, если Киев примет соответствующие решения Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Также он ответил на вопрос о главном условии российской стороны для прекращения СВО. «Главное условие — достичь своих целей», — добавил пресс-секретарь президента.