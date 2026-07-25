Песков оценил вероятность заморозки конфликта на Украине

Дмитрий Песков заявил, что заморозка конфликта на Украине невозможна из-за позиции Киева

Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева.

«Условия для остановки боевых действий понятные, все может остановиться до конца суток, если Киев примет соответствующие решения», — сообщил он.

Также он ответил на вопрос о главном условии российской стороны для прекращения СВО. «Главное условие — достичь своих целей», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что Путин ответил Токаеву на предложение заморозить украинский конфликт.