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21:15, 25 июля 2026 (обновлено: 21:20, 25 июля 2026)Бывший СССР

На Украине усомнились в озвученном властями количестве жертв на выставке под Киевом

Журналистка Кириенко заявила о сотнях жертв после удара по военной выставке под Киевом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Украинская журналистка Юлия Кириенко в Telegram-канале усомнилась в озвученном властями количестве жертв удара по военной выставке по Киевом. Она заявила, что погибших и раненых сотни.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о десяти погибших и ста раненых после прилета ракет по полигону.

Кириенко подчеркнула, что это только те тела, которые удалось собрать. Кроме того, если на мероприятии было около 300 человек, раненых должно быть намного больше, не считая жителей близлежащих домов.

«Потому что, когда прилетает ракета (а их было две-три) на открытую местность, кого-то просто разрывает на молекулы. Поэтому на месте работают собаки, чтобы найти хоть какую-то частичку», — заявила журналистка.

Она также задалась вопросом, была ли выставка согласована, и как в таком случае объяснить присутствие там сотрудников Управления по обеспечению безопасности.

24 июля стало известно об ударе России по оружейной выставке. По данным Минобороны, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители БПЛА.

Организатора выставки задержали, сообщила Генпрокуратура Украины. В Киеве подтвердили, что на выставке присутствовали иностранные делегации, не уточнив при этом, какие именно. Однако известно, что одной из жертв удара стал сотрудник оборонной фирмы Польши — это подтвердили в МИД республики.

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