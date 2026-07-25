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21:46, 25 июля 2026 (обновлено: 21:49, 25 июля 2026)Бывший СССР

В ЛНР высказались об ударе ВСУ по турбазе в Кирилловке

Пасечник: Ударом по турбазе в Кирилловке Киев подтвердил статус террористического режима
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Руководство Украины ударом по Кирилловке Запорожской области подтвердило статус кровавого террористического режима, заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram.

По его словам, в результате удара погибли 12 мирных жителей, еще 19 человек получили ранения. Как указал политик, украинские войска целенаправленно бьют по тем, кто не представляет никакой угрозы — по семьям с детьми.

«Киевская хунта вновь подтвердила статус кровавого террористического режима, ударив по мирным людям», — высказался он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали турбазы в Кирилловке в ночь на 25 июля. Уточнялось, что украинская армия использовала большое количество беспилотников.

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