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22:23, 25 июля 2026 (обновлено: 22:27, 25 июля 2026)Мир

Немцы пожаловались на работу Мерца

Bild: Более 70 % опрошенных граждан Германии недовольны работой канцлера Мерца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Christian Mang / Reuters

Более 70 процентов опрошенных граждан Германии недовольны работой канцлера страны Фридриха Мерца. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные опроса социологического института INSA.

«Канцлер Фридрих Мерц изо всех сил пытается преодолеть низкий рейтинг одобрения. По данным INSA, 75 процентов недовольны его работой, 18 процентов опрошенных удовлетворены», — говорится в статье.

Ранее сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети Х раскритиковала решение Мерца о реорганизации федерального правительства. По ее словам, вместо ожидаемого «крупного успеха» перестановки только усилили нестабильность в стране.

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