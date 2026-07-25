На Украине рассказали о возможных последствиях отставки Сырского

Политолог Ищенко: Отставка Сырского может ударить по всей конструкции власти на Украине

Отставка Александра Сырского с поста главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) может стать для Киева не кадровой перестановкой, а ударом по всей конструкции власти. О возможных последствиях рассказал политолог Ростислав Ищенко, пишет «Украина.ру».

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский попытался «погасить внутренний кризис жертвой главкома», но тем самым ослабил и контроль над армией, и доверие западных кураторов. Эксперт отметил, что Сырский был одним из немногих украинских генералов, способных сдерживать наступление Российской армии при нехватке людей, техники и средств.

Он считает, что конфликт начался с отставки министра обороны Украины Михаила Федорова, вокруг которого завязались интересы производителей дронов, коррупционные схемы и собственная игра части украинской элиты.

«Испугавшись давления, Зеленский решил пожертвовать Сырским, хотя именно через него удерживал влияние на армию и военное руководство», — подчеркнул Ищенко.

Ранее Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности.