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23:22, 25 июля 2026Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на проблемы со снабжением

Бойцы ВСУ на запорожском направлении пожаловались на проблемы со снабжением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении пожаловалась на проблемы со снабжением. Об этом пишет издание «Время.ua».

Бойцы 108-й бригады теробороны ВСУ пожаловались на многомесячное отсутствие ротации, проблемы со снабжением, а также нехватку воды и еды.

Как указали украинские военные, из-за проблем с логистикой на позиции крайне редко доставляют воду и продовольствие. Они добавили, что бойцы находятся в состоянии физического и морального истощения.

«Мы уже очень долгое время — от шести до девяти месяцев — находимся на боевых позициях без ротации. Нам очень сильно не хватает продовольственного обеспечения», — подчеркнули они.

Ранее в МИД рассказали об ударах по логистике иностранного снабжения ВСУ.

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