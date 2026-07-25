В ВСУ пожаловались на проблемы со снабжением

Бойцы ВСУ на запорожском направлении пожаловались на проблемы со снабжением

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении пожаловалась на проблемы со снабжением. Об этом пишет издание «Время.ua».

Бойцы 108-й бригады теробороны ВСУ пожаловались на многомесячное отсутствие ротации, проблемы со снабжением, а также нехватку воды и еды.

Как указали украинские военные, из-за проблем с логистикой на позиции крайне редко доставляют воду и продовольствие. Они добавили, что бойцы находятся в состоянии физического и морального истощения.

«Мы уже очень долгое время — от шести до девяти месяцев — находимся на боевых позициях без ротации. Нам очень сильно не хватает продовольственного обеспечения», — подчеркнули они.

Ранее в МИД рассказали об ударах по логистике иностранного снабжения ВСУ.