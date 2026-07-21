Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:04, 21 июля 2026Бывший СССР

В МИД рассказали об ударах по логистике иностранного снабжения ВСУ

Мирошник: ВС России поразили перевозившие вооружение ВСУ тепловозы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Вооруженные силы Российской Федерации поразили более 200 тепловозов, перевозивших вооружение для украинских войск. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Блокирование логистики — это одно из самых важных направлений. Если Украина будет запечатана, если она перестанет получать военные грузы, то протянет она совсем-совсем недолго», — рассказал дипломат.

По его словам, на 90 процентов украинские военные грузы поставляются из европейских стран.

Ранее в Минобороны России отчитались о серии ударов по Украине. Основной целью стал порт Одессы, где подразделения ВСУ хранили топливо и горюче-смазочные материалы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Названы цели масштабной атаки ВСУ на Россию
    В России назвали желающие заполучить молодых специалистов отрасли
    Катя Лель рассказала о данном ей Богом неизвестном бойфренде
    Российский фондовый рынок взлетел
    Доктор Мясников раскрыл простой секрет сохранения молодости
    Верховный суд освободил российских автомобилистов от одной обязанности
    Названа причина ухода Петросян от Тутберидзе
    Китай продлил безвизовый въезд для россиян
    СК раскрыл предшествующие убийству российского бойца ММА детали
    Бобр напал на поляка, украл у него трусы и зашипел «как разъяренная свинья»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok