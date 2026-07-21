В МИД рассказали об ударах по логистике иностранного снабжения ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации поразили более 200 тепловозов, перевозивших вооружение для украинских войск. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.
«Блокирование логистики — это одно из самых важных направлений. Если Украина будет запечатана, если она перестанет получать военные грузы, то протянет она совсем-совсем недолго», — рассказал дипломат.
По его словам, на 90 процентов украинские военные грузы поставляются из европейских стран.
Ранее в Минобороны России отчитались о серии ударов по Украине. Основной целью стал порт Одессы, где подразделения ВСУ хранили топливо и горюче-смазочные материалы.