ВС России продолжают атаковать военные цели на Украине. Удары пришлись на порт Одессы и тренировочную базу наемников

ВС РФ с помощью дальнобойного оружия ударили по резервуарам с топливом ВСУ в порту Одессы

В ночь на 20 июля российские войска нанесли серию ударов по украинским военным целям. Прежде всего армия России продолжает бить по портам Украины, сказано в ежедневной сводке Минобороны.

Российская армия в ежедневном режиме истощает украинский режим: горят порты, базы западных наемников и точки управления БПЛА. Ночью 20 июля ВС РФ продолжили бить по портам Украины, (…) задействованным в интересах ВСУ Минобороны

ВС России лишили ВСУ топлива благодаря удару по Одессе

Как уточнили в Минобороны, основной удар пришелся на порт Одессы. Там подразделения ВСУ хранили топливо и горюче-смазочные материалы. Удар по объектам ВСУ был нанесен с помощью высокоточного дальнобойного оружия. Военные использовали разные боеприпасы, в том числе ракеты.

Комментарий по последним событиям в Одессе дали корреспонденты RusVesna. По их данным, российские войска поразили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также корабли на рейде недалеко от города.

Также сообщается, что беспилотник «Герань-4» попал в балкер, находившийся на внешнем рейде порта Одессы. Удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были нанесены еще по нескольким балкерам и сухогрузу, находившимся на рейде в районе порта.

Фото: Stringer / Reuters

В ВС России заявили о серьезном ударе по украинской логистике

Всего за неделю с 13 по 19 июля ВС России поразили не менее 37 единиц морской техники, в том числе корабли и катера. Все это стало серьезным ударом по украинской логистике, заявили в Минобороны.

В оборонном ведомстве также отметили, что в ночь на 20 июля российские подразделения успешно нанесли удары в Харьковской, Одесской, Полтавской, Николаевской и Криворожской областях. Атакованы военные цели ВСУ в некоторых районах Донбасса и Новороссии.

О работе российских сил стало известно и в Одесской области. Там шесть ракет атаковали объекты в Черноморске и Пересыпи. После ударов, как уточняется, там начался пожар. Кроме того, взрывы раздавались в районе порта в Николаеве.

Армия России атаковала тренировочную базу наемников

Военные в составе Российской армии атаковали тренировочную базу с иностранными наемниками и добровольческими подразделениями ВСУ. Ее заметили и поразили в районе села Каролино-Богаз в Одесской области.

Помимо этого, бойцы нанесли серию ударов по украинским объектам сборки и хранения БПЛА. Атакованы еще склады военной и специальной техники ВСУ на территории города Запорожье. В итоге там возникли мощные очаги пожаров.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Минобороны сообщили про атаку российского Су-34

Минобороны рассказало и про атаку Су-34. Российский бомбардировщик совершил налет на то место, где бойцы ВСУ организовали себе точки управления БПЛА. Все цели уничтожены, указали в ведомстве и добавили, что «такая системная работа постепенно ослабляет беспилотные подразделения противника».

Тем временем механик-водитель одного из антидроновых подразделений ВС России Валерий Иванов сообщил, что отечественные перехватчики «Елка» позволяют сбивать разные дроны ВСУ. В частности, «Валькирию» и «Хорнет». В июле, например, перехватчик «Елка» успешно уничтожил БПЛА самолетного типа, который, вероятно, был оснащен европейской системой ИИ.