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11:41, 20 июля 2026Наука и техника

Боец рассказал о применении «Елки» против дронов ВСУ

РИА Новости: Перехватчики «Елка» позволяют уничтожать дроны «Фурия», «Валькирия» и Hornet
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские перехватчики «Елка» позволяют уничтожать в Донецкой Народной Республике (ДНР) дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, «Фурию», «Валькирию» и «Хорнет» (Hornet). Об этом РИА Новости рассказал механик-водитель одного из антидроновых подразделений Вооруженных сил России Валерий Иванов.

По его словам, применение перехватчика начинается с калибровки, которая занимает 10-12 секунд.

«Наводим на цель. Когда "Елка" захватывает беспилотник, она подает звуковой сигнал. После этого сначала слегка нажимаем на спусковой крючок, чтобы запустить систему, а затем дожимаем его до конца — и комплекс поражает цель», — заметил боец.

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Ранее ТАСС сообщил, что операторы беспилотных летательных аппаратов Северного флота прошли обучение работе с дронами-перехватчиками «Елка».

Также в июле агентство со ссылкой на подразделение «БАРС-Брянск» рассказало, что российский перехватчик «Елка» успешно уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который, вероятно, был оснащен европейской системой искусственного интеллекта.

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