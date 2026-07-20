Боец рассказал о применении «Елки» против дронов ВСУ

РИА Новости: Перехватчики «Елка» позволяют уничтожать дроны «Фурия», «Валькирия» и Hornet

Российские перехватчики «Елка» позволяют уничтожать в Донецкой Народной Республике (ДНР) дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, «Фурию», «Валькирию» и «Хорнет» (Hornet). Об этом РИА Новости рассказал механик-водитель одного из антидроновых подразделений Вооруженных сил России Валерий Иванов.

По его словам, применение перехватчика начинается с калибровки, которая занимает 10-12 секунд.

«Наводим на цель. Когда "Елка" захватывает беспилотник, она подает звуковой сигнал. После этого сначала слегка нажимаем на спусковой крючок, чтобы запустить систему, а затем дожимаем его до конца — и комплекс поражает цель», — заметил боец.

Ранее ТАСС сообщил, что операторы беспилотных летательных аппаратов Северного флота прошли обучение работе с дронами-перехватчиками «Елка».

Также в июле агентство со ссылкой на подразделение «БАРС-Брянск» рассказало, что российский перехватчик «Елка» успешно уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который, вероятно, был оснащен европейской системой искусственного интеллекта.