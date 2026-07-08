«БАРС-Брянск»: Российский перехватчик «Елка» уничтожил украинский БПЛА с европейским ИИ

Российский перехватчик «Елка» успешно уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, который, вероятно, был оснащен европейской системой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на подразделение «БАРС-Брянск» сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, российский перехватчик уничтожил — догнал и поразил — украинский дрон за 20 секунд.

Источник добавил, что в последнее время беспилотники противника поменяли тактику, предпринимая попытки уклониться от огня. «По всей вероятности, аппараты оснащены искусственным интеллектом, причем явно разработаны не украинцами, а европейцами», — сообщили в подразделении.

В мае командир отделения подразделения противодействия беспилотникам с позывным Кот рассказал, что активное применение российских перехватчиков «Елка» вынудило Вооруженные силы Украины увеличить высоту полетов дронов.

В апреле агентство со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что в зоне специальной военной операции испытывают ночные перехватчики FPV-дронов, работающие по принципу «навел и забыл».