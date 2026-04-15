Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Как прошли переговоры?

Белый дом сообщил, что встреча Зеленского и Трампа прошла позитивно

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом.

Их переговоры прошли в закрытом формате без журналистов и продолжались около часа.

Журналисты сообщали, что лидеры должны были обсудить процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом, а также разрешение на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Зеленский о встрече с Трампом

Зеленский заявил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом производство ракет-перехватчиков для Patriot.

Обсудили с президентом [Трампом] лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский также сообщил, что обсудил с Трампом активизацию дипломатического процесса. По его словам, стороны согласуют «детали их дальнейшего взаимодействия». Кроме того, украинский лидер назвал встречу с Трампом «хорошей».

Встреча Трампа и Зеленского прошла позитивно

Встреча американского и украинского лидеров прошла позитивно. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Президент Трамп завершил встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху. Обе встречи прошли в позитивном и продуктивном ключе! Кэролайн Левитт пресс-секретарь Белого дома

Нетаньяху встретился с Трампом после его переговоров с Зеленским. Телеканал ABC News отмечал, что Зеленский и Нетаньяху будут пытаться привлечь внимание Трампа в ходе встреч в Вашингтоне, чтобы заручиться его поддержкой на фоне продолжающихся конфликтов.

Встреча Трампа и Зеленского была очень предметной

Журналистка Newsmax Нана Саджайя назвала встречу предметной.

Источник, знакомый с ходом встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете сегодня, сообщил мне, что она была «очень предметной» Нана Саджайя журналистка Newsmax

Журналистка отметила, что президенты обсуждали пути завершения конфликта на Украине, выдачу лицензий в качестве долгосрочной цели, а также поездку спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Киев для «создания нового импульса дипломатическим усилиям».

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что во время встречи Зеленского и Трампа была проведена «содержательная беседа» о дипломатических шагах и мерах безопасности. Кроме того, Киев и Вашингтон договорились об «интенсификации переговорного процесса» на разных уровнях.

Критические оценки встречи

Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что американский президент Дональд Трамп не встретил лидера Украины Владимира Зеленского по прибытии в США.

Он уже его игнорирует. Нас ждут интересные события, ребята Чей Боуз ирландский журналист

Военный аналитик Скотт Риттер отметил, что команда Зеленского попыталась создать видимость встречающей его толпы. Он отметил, что украинского лидера встречала только подавшая в отставку посол Украины в США Ольга Стефанишина. «Пилоту пришлось спуститься, чтобы создать группу приветствия из двух человек», — добавил аналитик. Он подчеркнул, что на Западе уже понимают, что украинский лидер зашел слишком далеко.

Также стало известно, что Зеленский отказался от одной детали костюма на встрече с Трампом: он не надел галстук. Внешний вид украинского лидера и отсутствие делового костюма стали предметом критики на встрече с Белом доме 28 февраля, когда между политиками произошел конфликт.

