Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом.
Их переговоры прошли в закрытом формате без журналистов и продолжались около часа.
Журналисты сообщали, что лидеры должны были обсудить процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом, а также разрешение на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Зеленский о встрече с Трампом
Зеленский заявил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом производство ракет-перехватчиков для Patriot.
Обсудили с президентом [Трампом] лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь
Зеленский также сообщил, что обсудил с Трампом активизацию дипломатического процесса. По его словам, стороны согласуют «детали их дальнейшего взаимодействия». Кроме того, украинский лидер назвал встречу с Трампом «хорошей».
Встреча Трампа и Зеленского прошла позитивно
Встреча американского и украинского лидеров прошла позитивно. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Президент Трамп завершил встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху. Обе встречи прошли в позитивном и продуктивном ключе!
Нетаньяху встретился с Трампом после его переговоров с Зеленским. Телеканал ABC News отмечал, что Зеленский и Нетаньяху будут пытаться привлечь внимание Трампа в ходе встреч в Вашингтоне, чтобы заручиться его поддержкой на фоне продолжающихся конфликтов.
Встреча Трампа и Зеленского была очень предметной
Журналистка Newsmax Нана Саджайя назвала встречу предметной.
Источник, знакомый с ходом встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете сегодня, сообщил мне, что она была «очень предметной»
Журналистка отметила, что президенты обсуждали пути завершения конфликта на Украине, выдачу лицензий в качестве долгосрочной цели, а также поездку спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Киев для «создания нового импульса дипломатическим усилиям».
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что во время встречи Зеленского и Трампа была проведена «содержательная беседа» о дипломатических шагах и мерах безопасности. Кроме того, Киев и Вашингтон договорились об «интенсификации переговорного процесса» на разных уровнях.
Критические оценки встречи
Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что американский президент Дональд Трамп не встретил лидера Украины Владимира Зеленского по прибытии в США.
Он уже его игнорирует. Нас ждут интересные события, ребята
Военный аналитик Скотт Риттер отметил, что команда Зеленского попыталась создать видимость встречающей его толпы. Он отметил, что украинского лидера встречала только подавшая в отставку посол Украины в США Ольга Стефанишина. «Пилоту пришлось спуститься, чтобы создать группу приветствия из двух человек», — добавил аналитик. Он подчеркнул, что на Западе уже понимают, что украинский лидер зашел слишком далеко.
Также стало известно, что Зеленский отказался от одной детали костюма на встрече с Трампом: он не надел галстук. Внешний вид украинского лидера и отсутствие делового костюма стали предметом критики на встрече с Белом доме 28 февраля, когда между политиками произошел конфликт.