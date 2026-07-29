Карасин: Действия ВСУ расходятся с заявлениями Зеленского о дипломатическом урегулировании

Киев не демонстрирует готовности к диалогу, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются расширить географию своих атак, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом пишут «Известия».

По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом он якобы обсуждал дипломатическое урегулирование конфликта.

«То, что творят украинские террористы в воздухе, на земле и, главное, против гражданских лиц и детей, полностью расходится с благодатностью рассуждений Зеленского насчет дипломатических инициатив», — подчеркнул Карасин.

Ранее президент РФ Владимир Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. По его словам, диалог должен идти «на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и, самое главное, реалий на земле».