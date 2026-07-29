Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:51, 29 июля 2026Мир

В Совфеде заявили о нежелании Украины дипломатического урегулирования

Карасин: Действия ВСУ расходятся с заявлениями Зеленского о дипломатическом урегулировании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Киев не демонстрирует готовности к диалогу, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются расширить географию своих атак, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом пишут «Известия».

По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом он якобы обсуждал дипломатическое урегулирование конфликта.

«То, что творят украинские террористы в воздухе, на земле и, главное, против гражданских лиц и детей, полностью расходится с благодатностью рассуждений Зеленского насчет дипломатических инициатив», — подчеркнул Карасин.

Ранее президент РФ Владимир Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. По его словам, диалог должен идти «на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и, самое главное, реалий на земле».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Как прошли переговоры?
    В Совфеде заявили о нежелании Украины дипломатического урегулирования
    Москвичей предупредили о сильном дожде ночью
    В России назвали главную причину встречи Трампа и Зеленского
    Хуситы атаковали еще один саудовский танкер
    Девушка в школьной форме занималась сексом на виду у прохожих и попала на видео
    Ступень SpaceX врежется в Луну
    Медведев заявил о дефиците людского ресурса в ВСУ
    Минобороны напомнило о правилах пользованиях электросамокатами видео с ударом по ВСУ
    Названа стоимость войны в Иране для США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok