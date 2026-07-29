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01:18, 29 июля 2026 (обновлено: 01:19, 29 июля 2026)Мир

Рекордное число польских граждан проголосовало против вступления Украины в ЕС

CBOS: Рекордное число польских граждан проголосовало против вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Рекордное число граждан Польши выступило против присоединения Украины к Европейскому союзу, об этом говорят результаты социологического опроса, проведенного лабораторией CBOS.

Согласно данным, лишь 9 процентов опрошенных поддерживают идею о скорейшем вступлении Украины в ЕС. Как указали эксперты, это самый низкий показатель с октября 2023 года (снижение на 9 процентных пунктов).

За принятие Украины в ЕС «без спешки» проголосовал 41 процент респондентов (снижение на 15 процентных пунктов).

При этом против членства Украины в ЕС оказались 40 процентов респондентов. Специалисты подчеркнули, что этот показатель является рекордным результатом в истории этих исследований (увеличение на 23 процентных пункта по сравнению с октябрем 2023 года).

В опросе, который провели 2-12 июля, участвовали 938 взрослых граждан Польши.

Ранее оппозиционная партия «Право и справедливость» (ПиС) направила в сейм резолюцию с призывом к властям Польши заблокировать вступление Украины в ЕС.

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